«Невосполнимая утрата»: Владимир Машков отреагировал на смерть Анастасии Заворотнюк

От себя лично и от коллектива театра он принес глубочайшие соболезнования Валентине Борисовне, Петру Чернышеву и детям Анастасии.

Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков глубоко потрясен известием о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом он сообщил эксклюзивно 5-tv.ru.

«Новость о том, что не стало Анастасии Заворотнюк застала врасплох всех, кто ее знал и любил.

Она была очень трогательным и вместе с тем очень мужественным человеком, сражающимся с тяжелой болезнью», — сообщил он.

В Театр Олега Табакова тогда еще юная актриса пришла сразу после окончания школы-студии МХАТ в 1993 году. Впервые она вышла на сцену в спектакле «Страсти по Бумбарашу» в роли Вари, потом была «Матросская Тишина», где она играла Таню.

Заслуженная артистка России прослужила в театре 11 лет и сыграла, по меньшей мере, в 18 спектаклях, была по-настоящему любима зрителями, которые видели ее на сцене театра и на экране. Ее уход — большая потеря и для зрителей и коллег.

«От себя лично и от коллектива нашего театра приношу глубочайшие соболезнования Валентине Борисовне, Петру Чернышеву и детям Анастасии», — заявил Машков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Борис Смолкин обратился к семье Анастасии Заворотнюк.