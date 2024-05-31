Наркосбытчик застрелил полицейского в лесу под Краснодаром

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 96 0

У погибшего сотрудника МВД остались два малолетних ребенка.

Наркосбытчик застрелил полицейского в лесу под Краснодаром

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Сотрудник полиции Юсуф Тугуз был смертельно ранен при задержании «закладчика» в Краснодаром в лесу. Врачи не смогли его спасти. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В своем Telegram-канале она выразила соболезнования семье убитого полицейского.

Уточняется, что полицейские заметили подозрительного мужчину в лесу. Он попытался скрыться, увидев патрульную машину, но его задержали. После просьбы предъявить документы он выстелил в сотрудника полиции Юсуфа Тугуза.

Его напарник тут же вызвал бригаду скорой помощи, но в больнице он скончался. По некоторым данным, мужчина прятал между деревьев поддельные документы и запрещенные вещества.

«Злоумышленник задержан полицейскими и передан в следственные органы. Установлено, что он находился в федеральном розыске», — написала также Ирина Волк.

Старшему сержанту Юсуфу Тугузу было 28 лет, он служил в правоохранительных органах с 2017 года. У него остались два малолетних ребенка. Родным погибшего будет предоставлена вся необходимая поддержка.

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