«Вырвали из контекста»: еврокомиссар опроверг угрозы в отношении премьера Грузии

Варгейи извинился в связи с заявлением, сделанным ранее премьер-министром страны.

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи извинился за свои слова в отношении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, о чем говорится в распространенном заявлении европейского чиновника. Ранее он в телефонном разговоре угрожал политику, упомянув покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 апреля, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста», — указал Варгейи.

Еврокомиссар подчеркнул, что его слова «вырвали из контекста», вместо этого он лишь призывал, чтобы власти Грузии не обостряли ситуацию в стране новым законом об иноагентах.

Ранее 5-tv.ru писал, как один из еврокомиссаров в ходе дискуссии по телефону о законе об иноагентах пытался припугнуть премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Причем тогда не упоминалось — кто именно высказался в подобном резком ключе.