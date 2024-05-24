«Вырвали из контекста»: еврокомиссар опроверг угрозы в отношении премьера Грузии
Еврокомиссар Варгейи: слова об угрозах премьеру Грузии вырваны из контекста
Фото: www.globallookpress.com / Janine Schmitz
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Варгейи извинился в связи с заявлением, сделанным ранее премьер-министром страны.
Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи извинился за свои слова в отношении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, о чем говорится в распространенном заявлении европейского чиновника. Ранее он в телефонном разговоре угрожал политику, упомянув покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 апреля, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста», — указал Варгейи.
Еврокомиссар подчеркнул, что его слова «вырвали из контекста», вместо этого он лишь призывал, чтобы власти Грузии не обостряли ситуацию в стране новым законом об иноагентах.
Ранее 5-tv.ru писал, как один из еврокомиссаров в ходе дискуссии по телефону о законе об иноагентах пытался припугнуть премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Причем тогда не упоминалось — кто именно высказался в подобном резком ключе.
- 23 мая
- В ЕС напомнили премьеру Грузии Кобахидзе о судьбе Фицо
- 22 мая
- Хотят замести следы? Зачем США пытаются вмешаться в дело о покушении на Фицо
- 22 мая
- Захарова прокомментировала обвинения в сторону России в покушении на Фицо
- 21 мая
- «В сознании и общается»: последние данные о состоянии премьера Словакии после покушения
- 20 мая
- «Разрушительная сила»: в Европе опасаются действий Фицо после покушения
- 20 мая
- Врачи рассказали о состоянии премьера Словакии Фицо после покушения
- 19 мая
- В Словакии проверят новую версию о покушении на Фицо
- 19 мая
- Политически мотивированное покушение? Кому на самом деле перешел дорогу Фицо
- 18 мая
- Состояние премьера Словакии Фицо пока не позволяет перевезти его в Братиславу
- 17 мая
- Стрелявший в премьера Словакии Фицо предстанет перед судом 18 мая
Читайте также
50%
0.06 97.88
-0.02
Нашли ошибку?