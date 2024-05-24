«Вырвали из контекста»: еврокомиссар опроверг угрозы в отношении премьера Грузии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 13 0

Еврокомиссар Варгейи: слова об угрозах премьеру Грузии вырваны из контекста

«Вырвали из контекста»: еврокомиссар опроверг угрозы в отношении премьера Грузии

Фото: www.globallookpress.com / Janine Schmitz

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

Варгейи извинился в связи с заявлением, сделанным ранее премьер-министром страны.

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи извинился за свои слова в отношении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, о чем говорится в распространенном заявлении европейского чиновника. Ранее он в телефонном разговоре угрожал политику, упомянув покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 апреля, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста», — указал Варгейи.

Еврокомиссар подчеркнул, что его слова «вырвали из контекста», вместо этого он лишь призывал, чтобы власти Грузии не обостряли ситуацию в стране новым законом об иноагентах.

Ранее 5-tv.ru писал, как один из еврокомиссаров в ходе дискуссии по телефону о законе об иноагентах пытался припугнуть премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Причем тогда не упоминалось — кто именно высказался в подобном резком ключе.

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