Звездная мечта: ребенок с аутизмом встретился с космонавтом Константином Борисовым

Для мальчика это событие — галактического масштаба.

Событие, которое может изменить жизнь: ребенок с аутизмом встретился со своим кумиром — летчиком-космонавтом Константином Борисовым. Семилетний Ярослав, для которого космос больше, чем просто увлечение, провел день в знаменитом звездном городке и, кажется, сделал еще один шаг к победе над болезнью.

Как общение с кумиром помогает ребенку справиться с недугом, рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

У семилетнего Ярослава — аутизм, он не разговаривает. И мама волновалась, как пройдет встреча с его кумиром космонавтом Константином Борисовым. Но, кажется, зря.

Для Ярослава это — событие галактического масштаба. Он большой фанат космоса и одного конкретного космонавта. Дома любит смотреть не мультики, а ролики с Константином Борисовым. С прошлого года у космонавта было много контента. Он летал на МКС в составе экипажа миссии SpaceX Crew-7. И провел в космосе 199 суток.

Вдохновленный всем увиденным, Ярослав не мог приехать с пустыми руками. Его хобби — рисование. И почти все картины тоже на тему космоса. Узнав, что он увидит своего любимого героя, Ярослав создал для него новую именную планету — «Константу». Белое сбоку от нее — изображение самого Борисова.

«Очень понравилось сочетание цветов и то, что Ярослав постарался. Как увидел, так нарисовал. Я обязательно повешу это где-то у себя дома», — пообещал космонавт.

Космос для этого ребенка больше, чем просто увлечение. Он стал своеобразной терапией. Мама заметила, как только Ярослав загорелся всем космическим, сын стал общительнее, начал делиться впечатлениями. Пока хоть не словами, но жестами.

Еще Ярослав стал подражать любимому космонавту и повторять за ним. Это, как говорит мама, большой прорыв для ребенка с аутизмом. Главная мечта Ярослава сейчас — тоже стать космонавтом. Здесь его кумир хороший пример целеустремленности — восемь лет тяжелейших ежедневных тренировок и тестов, пока наконец не сказали, что он полетит.

«Невыполнимого ничего нет. Ты просто продолжаешь и действуешь. Самое сложное физически, наверное, было… вот там есть комнатка, где мы должны трое суток не спать. В космосе — там легко, там красиво, там очень интересно. Невесомость ни на что не похожа. Ты просто паришь, отталкиваешься и паришь как в детских снах», — говорит Борисов.

«Для нас это сигнал, что у него развивается все, что связано с высшими функциями мозга. И мы понимаем, что он сможет говорить, что он сможет адаптироваться. Дети с аутизмом — они здоровы физически. Может быть, в будущем, лет через 30 Ярослав подготовится и полетит в космос», — говорит мама мальчика Екатерина Пиотровская.

Это пока далекая перспектива. Но даже один день в космическом звездном городке под руку с любимым космонавтом, очевидно, повлиял на ребенка и дали семье надежду. Ярослав, хоть это и нетипично для него, и с совсем незнакомыми людьми вдруг пошел на контакт.