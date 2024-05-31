Высокий уровень доверия: большинство родителей РФ выступают за вакцинацию детей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Минздрав РФ: абсолютное большинство родителей выступают за вакцинацию детей

Высокий уровень доверия: большинство родителей РФ выступают за вакцинацию детей

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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Прививка — безопасный и наиболее эффективный способ профилактики инфекционных болезней.

Всего 2% родителей в России отказываются от вакцинации детей согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Треть тех, кто поддерживает, готова к расширению национального прививочного календаря. С мнением большинства соотечественников согласен и главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Абсолютное большинство родителей в России выступают за вакцинацию детей. Полученные данные свидетельствуют об ответственном подходе большинства родителей к здоровью своих детей», — цитирует его aif.ru.

Вакцинация считается самой эффективной и безопасной мерой профилактики инфекций. В национальном календаре РФ числятся прививки против 12 — туберкулеза, гепатита В, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа. В календаре прививок по эпидемическим показаниям — 24 инфекции.

Как отметил Чуланов, вакцинация необходима и при низком, и даже при нулевом уровне заболеваемости. Только так создаются условия для формирования крепкого популяционного иммунитета, защищающего от массового распространения инфекций и спасающего людей, которым по состоянию здоровья противопоказана вакцинация.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин в свою очередь подчеркнул, что россияне хорошо осведомлены о нюансах профилактики инфекций. Они готовы прививаться сами, они приводят детей и демонстрируют высокий уровень доверия к вакцинам. Это — достижение медицинского сообщества и результат грамотного подхода к организации вакцинопрофилактики.

Ранее 5-tv.ru писал о новом варианте коронавируса FLiRT, который может спровоцировать всплеск заболеваемости уже этим летом.

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