Выбрала сторону: почему дочь Джоли и Питта решила отказаться от фамилии отца

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 282 0

TMZ: дочь Джоли и Питта в день 18-летия подала документ на отказ от фамилии отца

Выбрала сторону: почему дочь Джоли и Питта решила отказаться от фамилии отца

Фото: www.globallookpress.com / Steve Vas via www.imago-images.d

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Скандалы вокруг бывшей «лучшей пары Голливуда» все не утихают.

Дочь голливудских знаменитостей Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло решила отказаться от фамилии отца. Об этом сообщает американский таблоид TMZ.

По информации издания, Шайло подала документы об изменении своих данных сразу после того, как ей исполнилось 18 лет. Девушка хочет оставить себе только фамилию матери.

Стоит отметить, что отношения Питта с детьми испортились после развода с Джоли. Процесс длился несколько лет и сопровождался многочисленными скандалами, которые сказались на общении актера с наследниками.

Те выбрали сторону Анджелины и всячески это демонстрируют. Например, 15-летняя Вивьен, принимая участие в бродвейском мюзикле, указана на афише как Вивьен Джоли. Аналогичную позицию занял самый старший сын звезд Мэддокс.

Эксперты считают, что юридических препятствий для отказа от фамилии Питта у Шайло нет.

Всего у знаменитостей шестеро детей, троих из которых пара усыновила: 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 15-летние двойняшки Вивьен и Нокс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту.

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