Ряд инициатив: в Госдуме сообщили об изменениях в жизни россиян с июня

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 91 0

Володин: в июне вступит в силу закон о предоставлении участникам СВО автомобилей

Ряд инициатив: в Госдуме сообщили об изменениях в жизни россиян с июня

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Для участников СВО будут предусмотрены специальные автомобили, а кого еще коснутся изменения?

С июня в России вступает ряд социальных инициатив, которые коснутся детей и участников СВО. Какие изменения стоит ожидать рассказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

В рамках закона с 29 мая участники СВО, которым сложно передвигаться самостоятельно из-за полученных ранений, смогут получить автомобили с ручным управлением. Это создаст более комфортные условия для их восстановления и поможет стать более мобильными.

Другую инициативу введут с 9 июня. Она будет связана с коммунальными услугами, а именно с увеличением штрафов для ресурсоснабжающих организаций, чтобы они исправляли ситуацию с подачей грязной воды, отключением света и отопления в зимний период.

Также с 9 июня вступает в силу закон, который защитит выплаты на детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособными.

«Теперь их пенсия, зачисленная на счета родителей, опекунов или попечителей, включена в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Кроме того, с 9 июня вводится уголовная ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершении от трех и более преступлений. Виновному будет грозить срок от пяти до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в российском налоговом кодексе появляется новое понятие — семейная выплата.

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