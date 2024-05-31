В РФ могут появиться модульные мобильные убежища для защиты от всех видов оружия

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 88 0

В пояснительной записке к проекту говорится, что имеющихся стационарных объектов недостаточно для населения страны.

В РФ могут появиться модульные мобильные убежища для защиты от всех видов оружия

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Модульные мобильные убежища могут появиться в России для защиты граждан от всех видов оружия, в том числе ядерного. Такой проект постановления правительства появился на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что имеющихся на сегодня убежищ недостаточно, а многие подземные сооружения технически невозможно приспособить под защитные цели.

В связи с этим, отмечается в проекте постановления, полносборные убежища блок-модульного типа могут стать новым способом укрытия населения. Тем более, что они имеют преимущества перед капитальными сооружениями, такие как мобильность и возможность размещения на ограниченной площади.

Известно, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) уже разработал мобильное убежище модульного типа «КУБ-М», способное защитить в том числе от светового излучения ядерного взрыва и от радиоактивного загрязнения местности. Детали проекта опубликованы на сайте института.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителям Эстонии предлагают хранить картошку и варенье в бомбоубежищах, которые правительство страны планирует построить на границе с Россией.

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