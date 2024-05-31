Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

Участники предлагают гостям свыше 600 товаров, включая свежую, охлажденную, копченую и вяленую рыбу, а также морские деликатесы и консервы.

Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Сергей Собянин вместе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут посетил центральную площадку восьмого гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя».

В этом году в фестивале принимают участие более 3 тысяч магазинов, больше 140 рынков и ярмарок и свыше 300 столичных ресторанов, которые предлагают гостям фестиваля специальное рыбное меню.

«Событие пользуется огромным успехом. Гостями стали уже свыше 3 млн человек. Продано больше 55 тонн рыбной продукции. Ближайшие выходные — хорошая возможность посетить одну из площадок», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мероприятия фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходят на 31 городской площадке, включая 5 площадок, расположенных в центре столицы, и 26 площадок в разных районах города.

На них участники предлагают гостям свыше 600 товаров, включая свежую, охлажденную, копченую и вяленую рыбу, а также морские деликатесы и консервы.

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