Польское агентство печати опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации
Минцифры Польши заподозрило РФ в кибератаке на агентство PAP
Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak
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В статье говорилось о призыве для отправки на Украину 200 тысяч польских граждан.
Государственное Польское агентство печати (РАР) опубликовало и почти сразу удалило сообщение о мобилизации и отправке военнослужащих на Украину.
В публикации говорилось о том, что премьер-министр страны Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля. Уточнялось, что речь идет о 200 тысячах польских граждан, которые «будут призваны на обязательную военную службу и отправлены на Украину».
Через несколько минут РАР опубликовало опровержение, назвав информацию не соответствующей действительности. Затем сообщение о мобилизации снова появилось в новостной ленте и снова было удалено.
Позже Министерство цифровых технологий Польши заявило, что Россия может быть причастна к публикации. Якобы хакеры взломали РАР и выложили недостоверную информацию. Каких-либо доказательств в ведомстве не привели.
На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza заявил, что польские власти допускают возможность отправки войск на Украину. По словам дипломата, нельзя «исключать никакие варианты».
Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан отметил, что поляки не уйдут с территории Украины, если зайдут на нее военным контингентом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, которые позволяют военным из Франции подготавливать украинских специалистов на подконтрольных Киеву территориях.
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