Польское агентство печати опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Минцифры Польши заподозрило РФ в кибератаке на агентство PAP

Польское агентство печати опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В статье говорилось о призыве для отправки на Украину 200 тысяч польских граждан.

Государственное Польское агентство печати (РАР) опубликовало и почти сразу удалило сообщение о мобилизации и отправке военнослужащих на Украину.

В публикации говорилось о том, что премьер-министр страны Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля. Уточнялось, что речь идет о 200 тысячах польских граждан, которые «будут призваны на обязательную военную службу и отправлены на Украину».

Через несколько минут РАР опубликовало опровержение, назвав информацию не соответствующей действительности. Затем сообщение о мобилизации снова появилось в новостной ленте и снова было удалено.

Позже Министерство цифровых технологий Польши заявило, что Россия может быть причастна к публикации. Якобы хакеры взломали РАР и выложили недостоверную информацию. Каких-либо доказательств в ведомстве не привели.

На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza заявил, что польские власти допускают возможность отправки войск на Украину. По словам дипломата, нельзя «исключать никакие варианты».

Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан отметил, что поляки не уйдут с территории Украины, если зайдут на нее военным контингентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, которые позволяют военным из Франции подготавливать украинских специалистов на подконтрольных Киеву территориях.

+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Врачи центров медицины ФИФА приняли участие в конференции «СПОРТМЕДФОРУМ»
12:07
Слишком мелко: названы самые неочевидные причины снижения зрения
11:53
Дмитрий Песков посетил прощание с Анастасией Заворотнюк
11:37
Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре
11:17
Испытывается в зоне СВО: в России создали первый в мире робот-камикадзе
11:01
Под Новороссийском обнаружены обломки украинского беспилотника

Сейчас читают

Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
«Появляется любовница»: как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео