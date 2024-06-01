Польское агентство печати опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации

В статье говорилось о призыве для отправки на Украину 200 тысяч польских граждан.

Государственное Польское агентство печати (РАР) опубликовало и почти сразу удалило сообщение о мобилизации и отправке военнослужащих на Украину.

В публикации говорилось о том, что премьер-министр страны Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля. Уточнялось, что речь идет о 200 тысячах польских граждан, которые «будут призваны на обязательную военную службу и отправлены на Украину».

Через несколько минут РАР опубликовало опровержение, назвав информацию не соответствующей действительности. Затем сообщение о мобилизации снова появилось в новостной ленте и снова было удалено.

Позже Министерство цифровых технологий Польши заявило, что Россия может быть причастна к публикации. Якобы хакеры взломали РАР и выложили недостоверную информацию. Каких-либо доказательств в ведомстве не привели.

На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza заявил, что польские власти допускают возможность отправки войск на Украину. По словам дипломата, нельзя «исключать никакие варианты».

Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан отметил, что поляки не уйдут с территории Украины, если зайдут на нее военным контингентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, которые позволяют военным из Франции подготавливать украинских специалистов на подконтрольных Киеву территориях.