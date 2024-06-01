Уехала одна: Джей Ло пришла на выпускной дочери Аффлека на фоне слухов о разводе
Джей Ло покинула выпускной дочери Аффлека в одиночестве
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos
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Что все-таки происходит в отношениях знаменитой пары?
Несмотря на многочисленные сплетни о разводе, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают появляться вместе в общественных местах. Так, вместе их заметили на выпускном дочери актера. К слову, прошел он доме его бывшей возлюбленной Дженнифер Гарнер.
Daily Mail пишет, что певица покинула мероприятие в одиночестве. Согласно данным инсайдеров, пара сейчас и вовсе проживает раздельно.
«Бен покинул их семейное гнездышко несколько недель назад, поскольку они с Дженнифер сталкиваются с проблемами в своих отношениях», — сообщил источник.
Звезды свой возможный разрыв никак не комментируют. Однако многие инсайдеры подтверждают, что у пары сейчас сложный период.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.
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