Уехала одна: Джей Ло пришла на выпускной дочери Аффлека на фоне слухов о разводе

Что все-таки происходит в отношениях знаменитой пары?

Несмотря на многочисленные сплетни о разводе, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают появляться вместе в общественных местах. Так, вместе их заметили на выпускном дочери актера. К слову, прошел он доме его бывшей возлюбленной Дженнифер Гарнер.

Daily Mail пишет, что певица покинула мероприятие в одиночестве. Согласно данным инсайдеров, пара сейчас и вовсе проживает раздельно.

«Бен покинул их семейное гнездышко несколько недель назад, поскольку они с Дженнифер сталкиваются с проблемами в своих отношениях», — сообщил источник.

Звезды свой возможный разрыв никак не комментируют. Однако многие инсайдеры подтверждают, что у пары сейчас сложный период.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.