Уехала одна: Джей Ло пришла на выпускной дочери Аффлека на фоне слухов о разводе

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 62 0

Джей Ло покинула выпускной дочери Аффлека в одиночестве

Уехала одна: Джей Ло пришла на выпускной дочери Аффлека на фоне слухов о разводе

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

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Что все-таки происходит в отношениях знаменитой пары?

Несмотря на многочисленные сплетни о разводе, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают появляться вместе в общественных местах. Так, вместе их заметили на выпускном дочери актера. К слову, прошел он доме его бывшей возлюбленной Дженнифер Гарнер.

Daily Mail пишет, что певица покинула мероприятие в одиночестве. Согласно данным инсайдеров, пара сейчас и вовсе проживает раздельно.

«Бен покинул их семейное гнездышко несколько недель назад, поскольку они с Дженнифер сталкиваются с проблемами в своих отношениях», — сообщил источник.

Звезды свой возможный разрыв никак не комментируют. Однако многие инсайдеры подтверждают, что у пары сейчас сложный период.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

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