Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил возможность ударов Украины по Белоруссии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 92 0

По словам дипломата, Киев имеет право поражать российские цели везде, где бы они ни находились.

Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил возможность ударов Украины по Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel

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Украина может нанести удары по территории Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в рамках встречи глав МИД стран НАТО в Праге.

«Я имею в виду то, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их еще куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесен», — сказал он в ответ на вопрос «Радио Свобода»*, должна ли Украина «поражать цели в Белоруссии».

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров в Минске заявил, что Россия относится к безопасности Белоруссии так же серьезно, как и к собственной.

По словам российского лидера, безопасность западных границ Союзного государства обеспечивают современные оборонные комплексы тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Также Путин отметил регулярные учения стратегических и нестратегических сил сдерживания, необходимые для отработки слаженности армий двух государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

* — признано СМИ-иноагентом в РФ.

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