Начались последствия? Могла ли Миддлтон потерять зубы во время лечения от рака

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 139 0

Онколог Романов: химиотерапия могла сказаться на здоровье зубов Миддлтон

Начались последствия? Могла ли Миддлтон потерять зубы во время лечения от рака

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Какие побочные эффекты от химеотерапии может перенести принцесса Уэльская?

Поклонники, следящие за новостями о состоянии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заметили странные изменения на ее недавнем фото. По некоторым данным, у супруги наследника трона Великобритании выпадают зубы и волосы. Могло ли это стать побочным эффектом от прохождения курса химиотерапии - рассказал врач-радиотерапевт Денис Романов.

«Действительно, каждый из химиопрепаратов имеет свой спектр побочных эффектов, включающих в том числе выпадение волос (так называемую алопецию) и стоматологические проблемы (не выпадение зубов как таковое)», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru.

Денис Романов уточнил, что на фоне лечения онкологии чаще возникает кровоточивость десен и стоматиты. По словам специалиста, такие проблемы могут возникнуть при использовании медиками агрессивных методов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Миддлтон предрекли облысение и серьезные проблемы с кожей.

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