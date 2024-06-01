Врачи центров медицины ФИФА приняли участие в конференции «СПОРТМЕДФОРУМ»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

В рамках мероприятия участникам показали возможности первого в России специализированного центра спортивной медицины и реабилитации.

Врачи центров медицины ФИФА приняли участие в конференции «СПОРТМЕДФОРУМ»

Фото: Пресс-служба ГК «ММЦ»

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Специалисты профессиональных спортивных ассоциаций и центров спортивной медицины ФИФА стали участниками международной конференции «СПОРТМЕДФОРУМ», прошедшей 1 июня сразу на двух площадках: в Петербурге и в Сочи. Организаторами мероприятия выступили Группа компаний «Мой медицинский центр» и Российский футбольный союз (РФС).

Спикерами конференции стали сотрудники немецких клиник SPORTHOPAEDICUM и Rehathleticum, турецкой Acyibadem Sports, итальянской Villa Stuart, а также клиник из ОАЭ, Канады, Австралии и других стран.

Всего в мероприятии участвовали 400 травматологов, специалистов по спортивной медицине, лучевой и функциональной диагностике, реабилитологов и врачей ведущих спортивных клубов.

«Для успешного восстановления спортсмена важны три вещи: техника выполнения операции при травме, затраченное время и система правильного восстановления. Как раз нашими методиками и подходами к этим трем составляющим мы сегодня поделились с коллегами из России», — отметил руководитель отделения травматологии и ортопедии Villa Stuart Пьер Паоло Мариани.

Сочинская часть конференции прошла в центре «СпортМедКлиника», расположенном на площадке спортивного комплекса «Академия Единоборств». Здесь участникам продемонстрировали возможности первого в России специализированного центра спортивной медицины и реабилитации.

По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, в планах союза сделать сочинский кластер основным местом сборов и соревнований национальных команд и футбольных клубов. Регион удобно расположен, здесь есть отличные поля и объекты для проживания, пояснил Митрофанов.

«Проведение „СПОРТМЕДФОРУМА“ позволяет обратить внимание специалистов спортивной индустрии и на высокий уровень медицины, доступный в регионе и нашей стране в целом. Важно отметить участие в конференции зарубежных экспертов, потому что постоянный обмен опытом — ключевой элемент развития спортивной медицины», — подчеркнул генсек РФС.

Персонал «СпортМедКлиники» состоит из врачей высокой квалификации, которые используют в своей практике лучшие методики лечения и оборудование от ведущих мировых производителей. В частности, центр располагает передовыми технологиями с биологической обратной связью и поддержкой виртуальной реальности.

«Эффективное сохранение и восстановление здоровья спортсменов — стратегически важная задача для российского спорта. В „СпортМедКлинике“ нам удалось собрать все, что необходимо для ее решения: высокопрофессиональных медиков, передовое оборудование экспертного класса, лучшие методики для реабилитации», — отметил председатель Совета директоров ГК «Мой медицинский центр» Владислав Баранов.

Он выразил уверенность в том, что запуск на площадке «Академии Единоборств» такого центра, как «СпортМедКлиника», выведет на новый уровень отечественную спортивную медицину.

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