Песков назвал безумцами команду фонда Клуни за слова об аресте журналистов РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Пресс-секретарь президента РФ предложил российским журналистам узнать аргументацию у авторов этой идеи.

Песков назвал безумцами команду фонда Клуни за слова об аресте журналистов РФ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

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Команда фонда актера Джорджа Клуни, потребовавшая ареста российских журналистов в Европе — безумцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — ответил он.

К слову, подобную идею высказала накануне директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки»*. По ее словам, основанием для ареста станет статья о «пропаганде», которая есть в уголовных кодексах некоторых европейских стран. Однако, поскольку все они являются членами Европола, то ордер, выписанный в одном государстве, может считаться действительным на территории всей Европы.

Имена журналистов, которые станут объектами преследования, Нейстат не назвала. По ее словам, это будут «наиболее очевидные российские пропагандисты». Она также подчеркнула, что фонд специально просит прокуроров выписывать закрытые ордера на арест журналистов и не разглашать их имена. Идея в том, чтобы россияне не знали об ордере на их арест, выезжали в другие страны и были там арестованы, пояснила Нейстат. При этом она признала, что доказать факт «пропаганды войны» в суде будет очень сложно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В США призвали судить президента Украины Владимира Зеленского как военного преступника после гибели журналиста Семена Еремина.

* — признана СМИ-иноагентом в РФ.

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