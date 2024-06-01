Налоговый кэшбек: в ГД внесен проект о возврате уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Когда новый закон вступит в силу?

В Госдуму внесли законопроект о возврате 7% НДФЛ семьям, у которых двое детей и более. Об этом сообщили на сайте думской электронной базы.

Из документа следует, что рассчитывать на выплаты могут те, у кого размер среднедушевого дохода семьи не больше 1,5-кратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе по месту жительства. Таким образом, из 13% НДФЛ будет возвращаться 7%.

Право на выплату будет у работающих граждан, постоянно проживающих в России, а также если возраст их детей не превышает 18 лет. Исключением являются только студенты вузов.

В случае, если закон будет принят, заявление необходимо подать в период с 1 мая по 1 октября 2026 года. Это можно будет сделать через «Госуслуги», обратившись в МФЦ или лично через Фонд пенсионного и социального страхования.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с июня в России вступает ряд социальных инициатив, которые коснутся детей и участников СВО.