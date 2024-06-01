Артист балета близко дружил с известной актрисой.

Смерть известной актрисы и своей подруги Анастасии Заворотнюк тяжело переживает звезда балета Николай Цискаридзе. На федеральном телеканале он вспомнил, как работал вместе с артисткой, и сколько позитива она приносила.

С Заворотнюк Цискаридзе снимался в танцевальном проекте. По словам народного артиста РФ, эта работа стала одной из самых запоминающихся в жизни.

На площадке царила располагающая атмосфера с огромным количеством шуток, смеха и позитива — именно Анастасия «создавала» настроение. Она была очень доброй и общительной.

Хотя Николай Максимович не может сказать «была». Принять уход любимой подруги из жизни невыносимо. Приятели разговаривали на любые темы, а Заворотнюк не единожды делилась с другом переживаниями и проблемами.

«Мне она часто рассказывала то, что мало кому говорила вообще. Ее уход — это потеря для всех нас, но я счастлив, что больной ее никто не видел. И мне очень тяжело, что ее больше нет», — рассказал артист балета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Носков тяжело переживает потерю коллеги Заворотнюк.