«Настя закрылась»: Носков тяжело переживает потерю коллеги Заворотнюк

По словам артиста, смерть актрисы шокировала коллег из разных стран.

Анастасия Заворотнюк ни с кем из коллег не поддерживала связь во время болезни последние годы. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал актер театра и кино Андрей Носков.

«Настя закрылась, и никто не знал — ни близкие, ни дальние друзья, — что там происходит. Каждый раз, когда встречались, спрашивали „как дела?“, но никто ничего не знал», — признался актер.

По словам Андрей Носкова, Анастасия Заворотнюк, возможно, хотела, чтобы зрители и знакомые запомнили ее искрометной, энергичной и женственной, какой она и была.

«Она была невероятно темпераментной, невероятно позитивной. Всю свою энергию она отдавала на сцене, на концертах и на каких-то дружеских посиделках. Каждый раз мы удивлялись, откуда у нее столько энергии», — поделился актер.

Андрей Носков отметил, что многие друзья и знакомые Анастасии Заворотнюк из разных стран выражают сочувствие с связи с ее смертью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк.