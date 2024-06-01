Мал, да удал: чем опасен тополиный пух и как справиться с аллергией на него

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Аллерголог Подкорытова: в период цветения тополя появляются насморк и кашель

Мал, да удал: чем опасен тополиный пух и как справиться с аллергией на него

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Он представляют угрозу даже для здоровых людей.

Тополиный пух опасен тем, что является не аллергеном, а «транспортом» для пыльцы растений и плесневых спор. О том, как защититься аллергикам в этот непростой период рассказала URA.RU врач-аллерголог Надежда Подкорытова.

По словам эксперта, из-за своего маленького размера тополиный пух может легко проникать в дыхательные пути, что вызывает раздражение слизистых оболочек даже у тех, кто не является аллергиком.

Основными симптомами аллергии Подкорытова отмечает насморк, зуд и покраснение глаз, кашель и затрудненное дыхание, а также высыпания на коже. Однако степень проявления зависит от индивидуальных особенностей организма.

Если у человека проявляются перечисленные проблемы, то необходимо обраться к специалисту. Особо осторожными следует быть детям, для которых пух является частью игры.

Подкорытова порекомендовала использовать на улице солнечные очки и головные уборы, а аллергикам дополнительно носить маски. После прогулки следует принять душ и ежедневно менять одежду. Кроме того, людям подверженным аллергическим реакциям не стоит забывать принимать антигистаминные препараты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие бывают самые необычные аллергии в мире.

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