Министр здравоохранения Камчатки Гашков находится в тяжелом состоянии после ДТП
Он экстренно госпитализирован в краевую больницу.
Фото: Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края kamgov.ru
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Глава Минздрава Камчатки Александр Гашков попал в дорожно-транспортное происшествие 1 июня, в данный момент он находится в тяжелом состоянии в краевой больнице, об этом сообщает Правительство края на официальном сайте.
Глава Минздрава Камчатки Александр Гашков попал в ДТП 1 июня.
У министра сломаны кости таза и ребра. В аварии пострадали еще два человека, они также госпитализированы в медицинское учреждение.
Вместе с министром в машине находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения регионального ведомства Денис Федотов, он получил менее серьезные травмы.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, по предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу дорожного движения.
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