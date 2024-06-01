Министр здравоохранения Камчатки Гашков находится в тяжелом состоянии после ДТП

Глава Минздрава Камчатки Александр Гашков попал в дорожно-транспортное происшествие 1 июня, в данный момент он находится в тяжелом состоянии в краевой больнице, об этом сообщает Правительство края на официальном сайте.

Глава Минздрава Камчатки Александр Гашков попал в ДТП 1 июня. Фото: 5-tv.ru

У министра сломаны кости таза и ребра. В аварии пострадали еще два человека, они также госпитализированы в медицинское учреждение.

Вместе с министром в машине находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения регионального ведомства Денис Федотов, он получил менее серьезные травмы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, по предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу дорожного движения.