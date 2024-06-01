Джастин Бибер подарил жене дорогущее кольцо с огромным бриллиантом

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 46 0

Джастин Бибер подарил жене кольцо за 125 миллионов рублей

Джастин Бибер подарил жене дорогущее кольцо с огромным бриллиантом

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Помолвочное кольцо принцессы Дианы с учетом инфляции стоило бы на сегодняшний день в десять раз меньше.

Певец Джастин Бибер подарил своей беременной жене кольцо за круглую сумму. Об этом рассказало издание 7Дней.ru со ссылкой на зарубежную прессу.

Девушка выложила в личный блог фотографию, где на ее безымянном пальце красовалось кольцо с огромным бриллиантом. Приблизительную стоимость украшения специалисты оценили в сумму от одного до полутора миллиона долларов. Это в десять раз больше, чем помолвочное кольцо принцессы Дианы, даже с учетом инфляции. 

Фанаты считают, что Бибер преподнес любимой Хейли такой презент за ребенка, которого она сейчас вынашивает. Ни для кого не секрет, что певец давно мечтал о наследнике. 

Пару недель назад супруги вернулись из путешествия, где вновь повторили свадебные клятвы. Романтика в семействе Биберов не утихает даже со временем.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Хейли Бибер разгадали подсказки о поле будущего ребенка.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:43
Виноваты майские сугробы? Почему так резко взлетели цены на клубнику и черешню
4:24
На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
3:52
Медведь напал на дрессировщика в цирке Обнинска: инцидент попал на видео
3:32
Вынудили снять белье: что известно о скандале с досмотром выпускников на ЕГЭ в Воронеже
3:10
Покоритель Арктики: каким запомнили знаменитого исследователя Артура Чилингарова
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Прощай, няня Вика»: сотни людей пришли проводить в последний путь Анастасию Заворотнюк
Покоритель Арктики: каким запомнили знаменитого исследователя Артура Чилингарова
«Человек слова и дела»: ученый Сагалевич рассказал о работе с Чилингаровым
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео