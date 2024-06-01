Джастин Бибер подарил жене дорогущее кольцо с огромным бриллиантом

Помолвочное кольцо принцессы Дианы с учетом инфляции стоило бы на сегодняшний день в десять раз меньше.

Певец Джастин Бибер подарил своей беременной жене кольцо за круглую сумму. Об этом рассказало издание 7Дней.ru со ссылкой на зарубежную прессу.

Девушка выложила в личный блог фотографию, где на ее безымянном пальце красовалось кольцо с огромным бриллиантом. Приблизительную стоимость украшения специалисты оценили в сумму от одного до полутора миллиона долларов. Это в десять раз больше, чем помолвочное кольцо принцессы Дианы, даже с учетом инфляции.

Фанаты считают, что Бибер преподнес любимой Хейли такой презент за ребенка, которого она сейчас вынашивает. Ни для кого не секрет, что певец давно мечтал о наследнике.

Пару недель назад супруги вернулись из путешествия, где вновь повторили свадебные клятвы. Романтика в семействе Биберов не утихает даже со временем.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Хейли Бибер разгадали подсказки о поле будущего ребенка.