«Вишни расцвели»: Фанаты Хейли Бибер разгадали подсказки о поле будущего ребенка

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 82 0

Фанаты модели Хейли Бибер считают, что она родит девочку

«Вишни расцвели»: Фанаты Хейли Бибер разгадали подсказки о поле будущего ребенка

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Поводом для конспирологии стала фотография модели с наклейкой на лбу.

Фанаты модели Хейли Бибер разгадали все ранее расставленные ею загадки, выяснив не только пол ребенка, но и точное его имя. Причем супруга знаменитого канадского певца Джастина Бибера долгое время оставляла намеки поклонникам, о чем сообщает издание Page.six.

Несколько дней назад будущая мама опубликовала на своей странице в социальной сети серию фотографий, где на лбу у нее была наклейка в виде клубники. Но это лишь первый намек, следующий фанаты заприметили на ее ногтях — они были покрашены в ярко-розовый цвет, а также дополнены изображениями цветов именно вишневого дерева. И заключительную подсказку модель спрятала в описании поста.

Модель Хейли Бибер намекнула своим внешним видом на пол будущего ребенкаМодель Хейли Бибер намекнула своим внешним видом на пол будущего ребенка. Instagram* / haileybieber

«Вишни расцвели у меня на ногтях, да и у меня в животе тоже расцветает маленькая вишенка!» — написала будущая мама Хейли Бибер.

В итоге фанаты уверены, что модель ждет именно девочку, на что намекает обилие розового цвета. Свои догадки подкрепили они тем, что ни раз 27-летняя Хейли Бибер появлялась на публике в одежде того же цвета. Однако поклонники решили не останавливаться в своих суждениях и пошли еще дальше, связав это с вишней, о которой говорится в посте знаменитости. Они предположили, что девочку назовут Черри.

Звезды впервые признались, что ждут ребенка в начале мая. Причем супруги заявляли, что не торопили события по уважительным причинам. В 2022 году Хейли пришлось признаться — у нее проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал, как беременная Хейли Бибер решила щегольнуть стройным телом. Ее представитель позже поведал журналистам — она на шестом месяце беременности, однако есть намеки на то, что знаменитость ожидает двойню.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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