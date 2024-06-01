Захарова назвала свой главный источник силы в условиях тотальной русофобии

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 49 0

Захарова: профессионализм и любовь к Родине помогают противостоять русофобии

Захарова назвала свой главный источник силы в условиях тотальной русофобии

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Дипломат также рассказала, кто является для нее примером непоколебимости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что помогает ей черпать силы в условиях тотальной русофобии. По словам дипломата, любовь к Родине, профессионализм и знание своей истории дают ей возможность противостоять существующим негативным тенденциям.

«И отстаивать уважение к своей стране, проявляя тот самый истинный патриотизм», — рассказала она в интервью ИА Регнум.

Захарова привела в качестве примера выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Мюнхенской конференции после событий в Крыму весной 2014 года. По ее словам, в тот день в зале присутствовали все «выдающиеся» деятели западных стран.

«Я видела, как один человек противостоит нескольким сотням людей, которые заранее договорились о том, что они будут делать. А что они делали? Они свистели, улюлюкали, смеялись, топали ногами», — вспоминает она.

Лавров в это время был абсолютно спокоен. Захарова указала, что он показывает пример уверенности, спокойствия, достоинства и любви к своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Захарова оценила масштабы давления Запада на Россию с 2022 года.

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