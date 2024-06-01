Захарова оценила масштабы давления Запада на Россию с 2022 года

Дипломат рассказала о гибридной войне в отношении РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад с 2022 года оказывает беспрецедентное давление на Россию, однако стране удалось выстоять. Об этом она сообщила в интервью ИА Регнум.

«То, что было в отношении нашей страны сделано за все эти десятилетия и какая кнопка „пуск“ была нажата в 2022 году — это беспрецедентно. 20 тысяч санкций? Какие это санкции? Это торговая война. Подорванный газопровод. Какой же это подрыв? Это теракт, который является частью той самой гибридной войны», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что не уменьшает значимости и силы борьбы других народов и стран, таких как Китай или Вьетнам. Но отметила, что именно РФ регулярно подвергается беспрецедентному давлению. Несмотря на это, российскому народу и государственной власти удалось выстоять.

«Выстояли как нация, как цивилизация, как народ. Выстояли перед тем, что не под силу бы преодолеть было никому», — резюмировала она.

Дипломат также добавила, что объемы денег и вооружений, поставляемых Западом Украине, «несопоставимы ни с чем».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Захарова сравнила резолюцию по Сребренице с глумлением над памятью о ВОВ.