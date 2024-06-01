Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Столичный градоначальник пожелал москвичам хорошего здоровья, мира и благополучия в семье, достойного отдыха летом.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил юных жителей Москвы и их мам и пап с международным Днем защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Он обратился к москвичам через свой официальный телеграм-канал.
«Дети — самое дорогое, что у нас есть в жизни, наше настоящее и будущее. Мы отдаем им свою любовь, окружаем лаской и вниманием, стремимся делать все, чтобы они выросли умными, добрыми и счастливыми», — написал Мэр Москвы.
Столичный градоначальник пожелал москвичам хорошего здоровья, мира и благополучия в семье, достойного отдыха летом. «Пусть вас всегда согревает тепло родного дома», — подчеркнул он.
Мэр заверил, что Москва и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку семьям с детьми и приложит все усилия, чтобы обеспечить маленьким москвичам лучшее в мире детство.
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