Правда или миф? Яблоки помогают лучше засыпать и делают сон качественнее

5-tv.ru: яблоки — полезный перекус перед сном

Яблоки часто называют одним из самых доступных полезных фруктов. Они содержат воду, клетчатку, витамины и растительные соединения, которые помогают поддерживать разнообразный рацион.

Прямого снотворного эффекта у яблок нет, но некоторые компоненты в их составе могут поддерживать процессы, связанные с нормальной работой организма и режимом сна. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Какие вещества в яблоках полезны для сна?

В составе яблок есть несколько компонентов, которые важны для организма:

клетчатка — помогает поддерживать нормальную работу кишечника;

полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами;

углеводы — источник энергии для организма;

вода — помогает поддерживать водный баланс.

Сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и фруктов является частью здорового образа жизни, который влияет и на качество сна.

Может ли яблоко помочь быстрее заснуть?

Яблоки не содержат веществ в таком количестве, которое могло бы напрямую вызвать сонливость. Однако легкий перекус фруктом может быть удобным вариантом для тех, кто испытывает голод перед сном.

Чувство голода вечером иногда мешает расслабиться и заснуть. В такой ситуации небольшая порция яблока может помочь сделать рацион более комфортным.

При этом тяжелая еда непосредственно перед сном у некоторых людей, наоборот, может ухудшать качество отдыха.

Как клетчатка из яблок влияет на сон?

В яблоках содержится пищевые волокна — клетчатка, которая важна для работы пищеварительной системы.

Состояние кишечника связано с общим самочувствием организма. Разнообразный рацион с достаточным количеством клетчатки помогает поддерживать нормальные процессы пищеварения.

При этом для полноценного эффекта важно получать клетчатку не из одного продукта, а из разных источников: овощей, фруктов, круп и бобовых.

Есть ли в яблоках мелатонин?

Мелатонин — гормон, который участвует в регулировании цикла сна и бодрствования. В некоторых продуктах могут содержаться небольшие количества этого вещества.

Однако яблоки не относятся к продуктам с высоким содержанием мелатонина и не могут заменить естественные процессы регулирования сна организмом.

Гораздо большее значение для выработки собственного мелатонина имеют режим сна, темное помещение вечером и отсутствие яркого света перед сном.

Полезно ли есть яблоко вечером?

Для многих людей яблоко может быть подходящим вечерним перекусом.

Фрукт содержит мало жира, воду и клетчатку, поэтому может помочь избежать ощущения голода перед сном.

Но реакция организма индивидуальна. У некоторых людей кислые сорта яблок могут усиливать дискомфорт в желудке или провоцировать изжогу.

Если после яблок вечером появляются неприятные ощущения, лучше перенести их употребление на первую половину дня.

Какие яблоки лучше выбирать?

С точки зрения пользы для рациона можно выбирать любые сорта яблок, которые хорошо переносит организм.

В кожуре яблок содержится часть растительных соединений и клетчатки, поэтому при хорошем качестве продукта многие специалисты рекомендуют есть фрукт вместе с кожицей после тщательного мытья.

Однако людям с чувствительным пищеварением иногда лучше подходят очищенные яблоки или термически обработанные варианты.

Можно ли есть яблоки каждый день?

Для большинства здоровых людей яблоки могут регулярно присутствовать в рационе. Их удобно использовать как самостоятельный перекус или добавлять в блюда:

каши;

творог;

натуральный йогурт;

фруктовые салаты.

Но важно соблюдать разнообразие питания. Организм получает разные полезные вещества не из одного фрукта, а из сочетания различных продуктов.

Что важнее яблока для хорошего сна?

Если есть проблемы с засыпанием, питание — только один из факторов. Для здорового сна важны:

стабильный режим отхода ко сну и подъема;

достаточная продолжительность отдыха;

отсутствие активных занятий перед сном;

ограничение яркого света и гаджетов вечером;

комфортная температура в спальне.

Кому стоит осторожнее есть яблоки вечером?

Ограничения могут быть связаны не с самим сном, а с особенностями здоровья. Осторожность нужна людям, у которых яблоки вызывают вздутие, дискомфорт в животе или изжогу.

При хронических заболеваниях пищеварительной системы рацион лучше подбирать с учетом рекомендаций врача.

Как добавить яблоки в рацион для поддержки сна?

Можно включать яблоки в питание в течение дня:

добавлять кусочки фрукта в кашу утром;

использовать как перекус между приемами пищи;

сочетать с продуктами, содержащими белок, например творогом или натуральным йогуртом.

Если хочется съесть яблоко вечером, лучше выбирать небольшую порцию и учитывать индивидуальную реакцию организма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.