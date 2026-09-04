«Нация исчезает за два поколения»: аналитик оценил демографию Украины

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Специалист связал свои выводы с показателями рождаемости и смертности.

Аналитик Кущ оценил демографию Украины что будет со страной

Фото: 5-tv.ru

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Аналитик Кущ заявил об угрозе исчезновения украинцев как нации

Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что демографическая ситуация на Украине может привести к исчезновению украинцев как нации в течение ближайших 50 лет. Свои расчеты, основанные на данных о рождаемости и коэффициенте фертильности, он опубликовал в социальной сети Facebook*.

По словам Куща, при демографических показателях начала 2010-х годов за 30 лет на Украине родилось около 13 миллионов человек. При сохранении нынешних темпов рождаемости этот показатель, как считает аналитик, будет значительно ниже.

«Нация фактически исчезает за два поколения, то есть за 50 лет», — написал Кущ.

Он назвал текущую демографическую ситуацию катастрофической. Согласно данным украинского аналитического ресурса Opendatabot, в 2025 году количество умерших на Украине в три раза превысило число новорожденных.

Ранее 4 сентября советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что Украина, по его мнению, прошла точку невозврата и столкнулась с угрозой вымирания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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