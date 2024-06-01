Собянин: Детский фестиваль искусств «Небо» станет праздником для всей семьи

1 июня, в День защиты детей, в Москве всегда проходит множество самых разнообразных событий, посвященных ребятне. Однако, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге, «до сих пор среди них не было ни одного по-настоящему масштабного фестиваля».

Столичные власти решили заполнить этот пробел и теперь в первые дни лета-2024 в городе стартует грандиозный праздник для всей семьи — Московский детский фестиваль искусств «Небо». Проводится он в парке Горького уже в эти выходные.

Градоначальник уточнил, что для проведения фестиваля задействовано девять площадок, на которых состоятся пять премьер и более сотни различных событий.

«В течение двух дней главный парк страны станет большой игровой и образовательной площадкой, на которой объединятся театр и цирк, музыка и танец, наука и искусство, литература и архитектура, — уточнил Собянин. — Живое действие спектаклей и перформансов рассчитано на активное участие зрителей. Самые маленькие получат первые уроки искусства, а те, кто постарше, смогут освежить свои творческие навыки».

Ранее Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил москвичей с праздником — Днем защиты детей.