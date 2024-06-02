Будет только хуже: как не надо удалять пигментные пятна

Лечение должно проходить под контролем специалиста. Использование домашних методов борьбы с несовершенствами кожи поспособствуют лишь усугублению ситуации.

При борьбе с пигментными пятнами важно соблюдать ряд рекомендаций, игнорирование которых может только усугубить стуацию. Об этом рассказала в беседе с aif.ru врач косметолог-дерматолог Наталья Курганская.

Подготовка кожи

Перед проведением процедуры по удалению пигментных пятен следует хорошо подготовить кожу. Для этого необходимо тщательно очистить ее и провести отшелушивание. Если этого не сделать, то высок риск того, что процедура не поможет избавиться о ненавистных пятен или вызовет ожог.

Подбор средств под контролем врача

Нельзя пробовать все средства наугад или по рекомендации из соцсетей. Каждый человек обладает разными особенностями кожи, которые может оценить лишь дипломированный специалист, поэтому очень важно обратиться к врачу.

SPF-крем всему голова

Защита кожи от солнца нужна каждому человеку, хоть многие и пренебрегают этим правилом. Это средство должно быть всегда под рукой у тех, кто борется с пигментацией. Неиспользование солнцезащитных средств или недостаточное их применение может привести к повторному появлению пигментации или усугублению ситуации.

Обратите внимание на время года

При проведении многих процедур по удалению пигментных пятен солнце строго противопоказано. Нужно заранее планировать время для борьбы с кожным дефектом.

Запаситесь терпением

Нужно подготовить себя морально к тому, что пигментные пятна не убираются по щелчку пальцев. Это достаточно долгий и трудоемкий процесс, который требует терпения.

Народные методы

Категорически запрещается наносить на себя все, что не предназначено изначально для кожи. Многие народные средства, которые рекомендуют в соцсетях, следует оставить для использования по прямому назначению. Лимонная кислота, например, которую рекомендуют в интернете, может вызвать глубокий ожог при нанесении на кожу.

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