Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 114 0

Политику было 84 года.

Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Умер депутат Госдумы, исследователь Артур Чилингаров. Ему было 84 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким политика.

«Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — приводятся слова Володина на сайте нижней палаты парламента.

Он указал, что Чилингаров был самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики, который внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов. Ему присвоены звания Герой Советского Союза и Герой России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС летчик Дмитрий Автухов.

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