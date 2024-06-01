Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
Политику было 84 года.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Умер депутат Госдумы, исследователь Артур Чилингаров. Ему было 84 года.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким политика.
«Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — приводятся слова Володина на сайте нижней палаты парламента.
Он указал, что Чилингаров был самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики, который внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.
Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов. Ему присвоены звания Герой Советского Союза и Герой России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС летчик Дмитрий Автухов.
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