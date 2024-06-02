На Украине сообщили о гибели порядка 45 уклонистов при попытке сбежать из страны

Около 45 украинцев, которые не пожелали в рамках мобилизации отправляться на фронт, погибли при попытке сбежать из страны. Их тела нашли возле природных преград недалеко от границы. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Там также отметили, что эта цифра — лишь подтвержденные случаи. В ведомстве предполагают, что общее количество погибших может быть в разы больше. К примеру, только в мае при попытке бегства из страны погибли десять мужчин. Все они пытались переплыть через реку Тису. По мнению украинского ведомства, все они были «жертвами авантюризма или трусости».

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

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