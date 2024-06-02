«Кристина старовата была»: экс-возлюбленного Асмус заподозрили в новом романе

На кого Роман Евдокимов мог променять актрису?

Бывшего возлюбленного актрисы Кристины Асмус — Романа Евдокимова — заподозрили в новом романе. По слухам, он променял знаменитость на новую любовь, которая оказалась заметно моложе. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Бывшая жена юмориста Гарика Харламова закрутила роман с Евдокимовым в прошлом году. Сначала влюбленные были счастливы и постоянно выкладывали совместные фотографии в социальных сетях. Но зимой пара рассталась. К такому выводу пришли фанаты, когда артисты перестали публиковать совместные кадры. Вскоре Евдокимов косвенно подтвердил разрыв. В интервью одному из журналов он признался — не понял, что такое любовь.

А недавно подкинул поклонникам очередной повод думать, что его больше ничего не связывает с Асмус. В социальной сети он опубликовал снимок актрисы Софьи Озеровой. Подписывать его не стал, оставив пищу для размышления поклонникам. Они тут же выяснили, что девушке 28 лет. То есть она младше Асмус аж на восемь лет.

«Отлично смотрятся вместе. Кристина старовата была для него»;

«Совет да любовь. Всяко лучше, чем с Асмус», — прокомментировали интернет-пользователи.

Поклонники надеются, что Евдокимов в ближайшее время раскроет все карты и расскажет, правда ли он расстался с Асмус и закрутил роман с молодой актрисой.

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