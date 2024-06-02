В Москве состоялся концерт «Пикника», перенесенный из-за теракта в «Крокусе»

Перед мероприятием усилили меры безопасности.

В Москве, в концертном зале «Live Арена», 1 июня прошел концерт рок-группы «Пикник» с участием симфонического оркестра. Мероприятие должно было пройти 22 марта, но его перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Кадрами с выступления делится 5-tv.ru.

Для зрителей прозвучали такие песни, как «У шамана три руки», «Египтянин», «Фиолетово-Черный» и другие.

Перед концертом усилили меры безопасности. Посетителей попросили выбросить все напитки, в том числе и бутылки с водой. Охранники также просканировали рюкзаки и большие сумки. В самом зале дежурили правоохранительные органы.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 1,7 тысячи человек были признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».