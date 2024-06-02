В Москве состоялся концерт «Пикника», перенесенный из-за теракта в «Крокусе»

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 67 0

В Москве прошел перенесенный из-за теракта в «Крокусе» концерт группы «Пикник»

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Перед мероприятием усилили меры безопасности.

В Москве, в концертном зале «Live Арена», 1 июня прошел концерт рок-группы «Пикник» с участием симфонического оркестра. Мероприятие должно было пройти 22 марта, но его перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Кадрами с выступления делится 5-tv.ru.

Для зрителей прозвучали такие песни, как «У шамана три руки», «Египтянин», «Фиолетово-Черный» и другие.

Перед концертом усилили меры безопасности. Посетителей попросили выбросить все напитки, в том числе и бутылки с водой. Охранники также просканировали рюкзаки и большие сумки. В самом зале дежурили правоохранительные органы.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 1,7 тысячи человек были признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
Катя Лель была права? Ученые раскрыли исследования 2 самых далеких галактик
10:36
Бесчеловечные преступления: как ВСУ обстреляли Белгород в Международный день защиты детей
10:18
Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона над российскими территориями
10:12
Над Белгородской областью уничтожены три украинских дрона
10:02
Шахматиста Каспарова* могут посадить за нарушение деятельности иноагента
9:45
При детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко

Сейчас читают

Дочь Александра Михайлова получила предложение руки и сердца прямо на сцене
«Заставляют расти и умнеть»: Кологривый назвал свои лучшие проекты
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео