В Москве состоялся концерт «Пикника», перенесенный из-за теракта в «Крокусе»

В Москве прошел перенесенный из-за теракта в «Крокусе» концерт группы «Пикник»
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Перед мероприятием усилили меры безопасности.
В Москве, в концертном зале «Live Арена», 1 июня прошел концерт рок-группы «Пикник» с участием симфонического оркестра. Мероприятие должно было пройти 22 марта, но его перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Кадрами с выступления делится 5-tv.ru.
Для зрителей прозвучали такие песни, как «У шамана три руки», «Египтянин», «Фиолетово-Черный» и другие.
Перед концертом усилили меры безопасности. Посетителей попросили выбросить все напитки, в том числе и бутылки с водой. Охранники также просканировали рюкзаки и большие сумки. В самом зале дежурили правоохранительные органы.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 1,7 тысячи человек были признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
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