Суд признал более 1,7 тысячи человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

Потерпевшими по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» признаны более 1,7 тысячи человек. Об этом стало известно из документа, размещенного в картотеке Басманного суда Москвы.

«В качестве потерпевших признаны и допрошены в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошены более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз», — отмечается в постановлении.

Также известно, что было отправлено восемь запросов о правовой помощи в компетентные органы трех иностранных государств. Конкретные страны не упоминаются.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей.