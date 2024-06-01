Суд признал более 1,7 тысячи человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

СК РФ продолжает устанавливать все подробности трагедии.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
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Потерпевшими по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» признаны более 1,7 тысячи человек. Об этом стало известно из документа, размещенного в картотеке Басманного суда Москвы.
«В качестве потерпевших признаны и допрошены в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошены более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз», — отмечается в постановлении.
Также известно, что было отправлено восемь запросов о правовой помощи в компетентные органы трех иностранных государств. Конкретные страны не упоминаются.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей.
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