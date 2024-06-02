После утренних обстрелов Белгорода есть разрушения

Утром губернатор сообщил о работе системы ПВО.

В результате утреннего обстрела Белгорода никто не пострадал, но есть разрушения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Примерно в пять часов утра Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлен сигнал ракетной опасности, перестал он действовать в 6:20.

«По итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход. Есть разрушения, но мы уже, к сожалению, можем фиксировать значительные и незначительные», — написал он.

Гладков подчеркнул, что в результате атаки никто погибших и пострадавших нет. Также отсутствуют серьезные нарушения несущих конструкций жилых и нежилых помещений. Работа по восстановлению повреждений начинается. Гладков также собирается провести заседания оперативного штаба и правительства региона.

В 7:24 Гладков сообщил, что система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей. Предварительно, пострадавших и погибших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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