После утренних обстрелов Белгорода есть разрушения

Гладков: в Белгороде после утренних обстрелов есть разрушения, нет пострадавших
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
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Утром губернатор сообщил о работе системы ПВО.
В результате утреннего обстрела Белгорода никто не пострадал, но есть разрушения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Примерно в пять часов утра Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлен сигнал ракетной опасности, перестал он действовать в 6:20.
«По итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход. Есть разрушения, но мы уже, к сожалению, можем фиксировать значительные и незначительные», — написал он.
Гладков подчеркнул, что в результате атаки никто погибших и пострадавших нет. Также отсутствуют серьезные нарушения несущих конструкций жилых и нежилых помещений. Работа по восстановлению повреждений начинается. Гладков также собирается провести заседания оперативного штаба и правительства региона.
В 7:24 Гладков сообщил, что система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей. Предварительно, пострадавших и погибших нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за пассажирской «ГАЗелью» в Белгородской области гнались четыре FPV-дрона.
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