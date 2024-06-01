За пассажирской «ГАЗелью» в Белгородской области гнались сразу четыре FPV-дрона

В Белгородской области сегодня звучали сирены — на города и деревни летели десятки дронов ВСУ. После сброса боеприпаса сгорели три грузовика, обошлось без пострадавших. Дрон-камикадзе атаковал «ГАЗель» с мирными жителями, в результате чего погиб один человек, а пятеро до сих пор остаются в больницах.

Это новая тактика националистов — в местах, где обычные люди меньше всего ожидают, от нападения разрываются снаряды. И украинские операторы беспилотников прекрасно видят, что в полях нет ни военной техники, ни воинских частей. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко рассказал подробности.

В село Зозули дорога и обочина усыпаны битым стеклом. Именно здесь вражеский дрон догнал «ГАЗель» с работниками сельхозпредприятия.

Видно, что стекла посечены поражающими элементами. FPV-дрон влетел в заднюю дверь «ГАЗели», которая двигалась из Байцуров в Борисовку. Машины здесь проезжают очень быстро, потому что местность открытая и до границы всего десять километров. И как раз по пути эту самую «ГАЗель» преследовали четыре FPV-дрона.

Девять пассажиров были ранены. Пятеро до сих пор находятся в больнице. Водитель уже подбитой машины дотянул до остановки, которая оборудована мешками с песком. Это — самое более или менее безопасное место на этом участке дороги. Здесь до сих пор видны следы запекшейся крови на асфальте. И именно здесь пострадавшие оказывали друг другу первую доврачебную помощь с помощью подручных средств.

Местная жительница Анастасия была ранена в шею. Но даже в шоковом состоянии смогла дозвониться до мужа, который и вывез часть пострадавших.

«Мы погрузились все, нас, наверное, человек шесть-семь было, я не помню, и он повез нас на скорую. А этот, который погиб, он оставался в „ГАЗели“. Я это помню, мы сидели, я повернулась, а его кто-то спросил: „дядь Сереж, все хорошо?“. Он сказал: „Да, все хорошо“, опустил голову и все», — говорит пострадавшая жительница села Зозули Анастасия Винниченко.

Атаки боевиков на мирных жителей все жестче. Они не жалеют ни дронов, ни снарядов. В начале месяца в результате ударов по двум автобусам погибли семь человек. Андрей Липов восстанавливается после контузии. В момент прилета он прикрыл знакомую. Благодаря этому оба чудом остались живы.

«Я обернулся посмотреть в заднее стекло, увидел настигающий нас дрон. Дальше все само собой получилось: девчонку рядом сидящую откинул вниз и собой ее накрыл. Когда очнулся, было уже много пострадавших, крови», — вспоминает работник сельхозпредприятия, пострадавший Андрей Липов.

Почти каждый день в приграничье националисты преследуют КАМАЗы и комбайны — сельхозтехнику в чистом поле.

«Это моральные уроды, по-другому их не назовешь. Они ничего не понимают, и у них человеческие свойства отсутствуют. Одна звериная линия стоит у них! Они без разбора бьют, им главное — сделать гадость, тем больше, тем лучше», — говорит заместитель директора по производству сельскохозяйственного предприятия Юрий Горяинов.

Каждый водитель в Белгородском приграничье теперь работает в шлеме и бронежилете. Также на машины устанавливают станции РЭБ и обтягивают кабины противодроновыми сетями.

В ход идут так называемые «мангалы». Сейчас ими оборудуют не только военную, но и сельскохозяйственную технику. Сначала к кабине приваривают металлические конструкции, а затем по всему периметру обтягивают противодроновой сетью. Атаки беспилотников на аграриев участились, и в случае очередного налета такая сеть поможет минимизировать риски и даже спасти жизнь водителю.

Ежедневно в Белгородском приграничье дроны ВСУ без разбора атакуют автомобили и гражданские объекты. Противостоять же российской армии на поле боя у них не получается. Группировка войск «Север» уверенно идет вперед, поэтому, чтобы хоть как-то нивелировать свои неудачи на фронте, боевики бьют по мирным жителям.