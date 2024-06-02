Собиравший деньги для ВСУ экс-студент МГУ Гулько не планирует ехать на Украину

Помогавший ВСУ экс-студент МГУ Гулько: планов вернуться на Украину нет
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
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Его депортировали из России, но неизвестно, в какой конкретно стране он сейчас находится.
Экс-студент МГУ Сергей Гулько, которого депортировали из России за сбор денег для ВСУ, сообщил, что не собирается пока возвращаться на Украину. Его слова передает РИА Новости.
«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — сказал Гулько.
Сергея Гулько арестовали 12 апреля по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В мае его отчислили из МГУ с факультета фундаментальной медицины. Обучался Гулько в качестве иностранного гражданина на платной основе, в стенах университета свои политические взгляды не демонстрировал.
Отчисленный студент учился на шестом курсе. Он родился в Одессе, а в Москве жил в общежитии на Ломоносовском проспекте. На прошлой неделе суд решил выслать Гулько из России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ Сергея Гулько не пустили в Грузию. Сейчас уроженец Одессы находится в другой стране, но где именно — неизвестно. Там он собирается получить диплом врача.
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