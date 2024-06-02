Звезда «Дома-2» Устиненко стала мамой в третий раз: «Мы сделали это!»

Бывшая участница телепроекта стала многодетной матерью в 30 лет.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко стала мамой в третий раз. Об этом она рассказала подписчикам в своем блоге.

«Мы сделали это! Наша семья стала на одного человека больше. Мы невероятно счастливы! Это просто не описать словами. Все прошло замечательно и необычно!» — сообщила блогер.

Пара уже воспитывает совместную дочку и сына Устиненко от первого брака. На этот раз у них появилась еще одна маленькая принцесса.

Беременность далась Устиненко трудно, она много нервничала и на последних месяцах сильно заболела. Причиной стресса стали проблемы отца старшего сына. Он получил тюремный срок, а Алиана не знала, как сказать об этом ребенку.

Малышка родилась здоровой. Вес девочки 3620 граммов, а рост 53 сантиметра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Устиненко пожаловалась на фигуру после беременности.