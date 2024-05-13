Набрала 37 килограммов: Устиненко пожаловалась на фигуру после беременности

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Блогер Алиана Устиненко: звезда набрала за две беременности 37 килограммов

Набрала 37 килограммов: Устиненко пожаловалась на фигуру после беременности

Фото: ВКонтакте / Алиана Устиненко / alianaus1001

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Звезда «Дома-2» решила отложить свое похудение на несколько месяцев.

Блогер Алиана Устиненко раскрыла, сколько всего набрала килограммов за две беременности, о чем бывшая звезда «Дома-2» сообщила на странице в социальной сети. Знаменитость готова стать матерью уже в третий раз.

Устиненко ответила на вопросы своих подписчиков, скрыв свой текущий вес. Блогер рассказала, что набрала, как минимум, 37 килограммов за две прошлые беременности, признавшись, что на нее точно не стоит брать в пример. Более того, она «перестала следить за весом» как раз после второго раза.

«Как я буду скидывать, пока не знаю, не парюсь вообще, нет смысла! Рожу и буду худеть!» — откровенно заявила Устиненко.

Знаменитость уже мать двоих детей — старшего сына Роберта от брака с бывшей звездой «Дома-2» Александром Гобозовым и младшей дочери Микаэлы от музыканта Максима (Маркуса) Меченкова. С последним она до сих пор вместе, именно он отец будущего третьего ребенка.

Несколько недель назад Устиненко выложила видео с гендер-пати, где фанаты не нашли Меченкова. Будущая 30-летняя мама призналась, что тогда у них были некоторые разногласия, но в итоге они все решили.

Ранее 5-tv.ru писал о госпитализации беременной Алианы Устиненко — у нее была крайне высокая температура. Причем это не первый раз, когда сообщила о тревожных симптомах.

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