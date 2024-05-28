«Им это нужно? Пожалуйста» — Путин дал четкий ответ Западу по наемникам в зоне СВО

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Путин назвал нахождение на Украине наемников плохим решением Запада

Фото, видео: Reuters / BENOIT TESSIER; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент напомнил, что иностранные военные будут находиться в зоне поражения российских вооруженных сил.

Во время пресс-конференции в Ташкенте Владимира Путина спросили и об иностранных наемниках на Украине. Например, накануне главком ВСУ подписал документ, разрешающий нахождение французских инструкторов в учебных центрах ВСУ. Но, как сказал президент России — наемники на Украине давно, правда несут большие потери, и Западу сложнее это все скрывать.

«Если они там находятся, то они также будут в зоне поражения наших вооруженных сил находиться. Я не думаю, что это хорошее, правильное решение и хороший выбор. Это — нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным. Вне зависимости оттого, кто находится на территории Украины и вот это они должны знать точно», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент озвучил новые решения по санитарной зоне на Украине.

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