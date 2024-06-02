Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение добычи нефти

Несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились продлить сокращение добычи нефти в объеме 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца сентября 2024 года и в объеме 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Уточняется, что Россия и Саудовская Аравия до конца сентября 2024 года будут добывать нефть на уровне 8,978 миллиона баррелей в сутки, а затем начнут повышать добычу. Так, к сентябрю 2025 года РФ должна добывать 9,449 миллиона баррелей в сутки, а Саудовская Аравия — 9,978 миллиона баррелей в сутки.

При этом восстановление добычи может быть приостановлено в зависимости от ситуации на рынке, отмечается в публикации.

В ноябре несколько стран ОПЕК+ приняли решение до конца 2024 года в добровольном порядке ограничить добычу нефти в целях поддержания стабильности рынка нефти.

В декабре из состава организации вышла Ангола, у которой были разногласия с членами ОПЕК+ из-за квот на добычу нефти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия и Чехия предложили Евросоюзу прекратить поставки энергоресурсов из России для «защиты суверенитета» стран объединения. Речь идет об отказе не только от нефти и газа, но и от ядерных энергоносителей.