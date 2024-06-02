Собянин: территории возле обновлённых поликлиник Москвы благоустроены

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Рабочие создали 617 зон отдыха для пациентов, установили 57 детских площадок и почти 2160 информационных стел, которые помогают ориентироваться на обновлённых территориях.

Собянин: территории возле обновлённых поликлиник Москвы благоустроены

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В Москве завершилось благоустройство территорий возле ряда обновленных поликлиник. Рядом со зданиями высадили более 2,2 тысячи деревьев, сообщил в своем Telegram-канале мэра столицы Сергей Собянин.

«Вместе с реконструкцией поликлиник по новому московскому стандарту меняем и пространства вокруг зданий. На первом этапе модернизации благоустроили территории рядом с 201 городской поликлиникой общей площадью порядка 110 гектаров. Высадили свыше 2240 деревьев и около 13 870 кустарников, разбили больше 12 850 квадратных метров цветников», — написал мэр Москвы.

Рабочие создали 617 зон отдыха для пациентов, установили 57 детских площадок и почти 2160 информационных стел, которые помогают ориентироваться на обновленных территориях. Для удобства посетителей специалисты оборудовали более 530 велопарковок и установили примерно 90 навесов для детских колясок.

Собянин отметил, что сейчас в Москве идет второй этап реконструкции поликлиник. Капремонт ожидает еще почти 140 зданий, прилегающие к ним территории благоустроят.

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