Филипп Киркоров вновь сменил имидж: «Ощущаю себя на 33, хотя исполнилось 57»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 105 0

Филипп Киркоров вновь сменил имидж

Филипп Киркоров вновь сменил имидж: «Ощущаю себя на 33, хотя исполнилось 57»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что вдохновило короля российской эстрады на перемены во внешности?

Филипп Киркоров любит экспериментировать со своей внешностью. Король отечественной поп-эстрады вновь кардинально сменил свой образ. В новом имидже он предстал после релиза совместного трека с Олегом Майами «Стирай». По словам артиста, на перемены его вдохновило сотрудничество с 33-летним исполнителем.

«Когда мне исполнилось 33 года, как Олегу сейчас, я себе дал установку, что буду и внешне, и внутренне выглядеть на этот возраст. И я честно скажу, ощущаю себя на 33, хотя мне в этом году исполнилось 57», — поделился с KP.RU Филипп Киркоров.

Исполнитель сменил стразы и яркие цвета на солидные цепи и дорогие часы. А прическа Киркорова, по всей видимости, была вдохновлена образом главного героя киносаги «Поющие в терновнике». Теперь у него пепельно-белые волосы.

Киркоров также обновил свои соцсети. Теперь его аватарка в личном блоге выдержана в библейском стиле.

«Мне очень нравится, что человек следит за всем: за модой, за музыкальными трендами. Все для зрителей делает», — прокомментировал преображение Киркорова его коллега Олег Майами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер оценил шансы на успех фита Киркорова с Майами.

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