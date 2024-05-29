«Партнер под вопросом»: продюсер оценил шансы на успех фита Киркорова с Майами

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 45 0

Продюсер Рудченко: фит Киркорова и Майами может стать провальным

«Партнер под вопросом»: продюсер оценил шансы на успех фита Киркорова с Майами

Фото: www.globallookpress.com / © Belkin Alexey

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Киркоров выбрал прекрасную тактику для популяризации своего творчества в разных возрастных категориях, но поможет ли такая коллаборация не особо успешному Майами?

Выбор Филиппом Киркоровым партнера для нового трека в лице Олега Майами может оказаться провальным. Об этом заявил изданию «Страсти» продюсер Павел Рудченко.

Рудченко оценил увиденный фрагмент будущего трека певцов. Он отметил хороший визуальный ряд, но сам трек оценить не смог из-за того, что отрывок слишком мал.

Продюсер высказался о выборе Киркоровым партнера. По его мнению, Майами достаточно странный вариант для создания хита.

«Майами, конечно, такой партнер под вопросом. Он долго не может никак стать звездой, только удачная песня с NILETTO и Лешей Свик была. А так тут будет многое зависеть от роли самого Филиппа Киркорова — как он звучит, про что этот трек», — сказал Рудченко.

Филипп Киркоров далеко не первый раз берет себе в партнеры молодого исполнителя. Однако раньше он делал выбор в пользу более известных, раскрученных ребят: Егор Крид, Давид Манукян. Такое решение принято не случайно. Певец таким образом популяризирует свою творчество среди разных возрастных категорий, чтобы не выходить из чарта и быть на слуху. Ему это удается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муза Киркорова сделала себе гигантскую грудь.

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