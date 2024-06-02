Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

Умерла заслуженная артистка РФ Инна Алабина, ей было 84 года. О ее смерти сообщили в Театре имени Вахтангова, которому она посвятила всю жизнь.

«Скорбим вместе с близким, родными и поклонниками дарования Инны Алабиной», — отметили в пресс-служба театра», — отметили в Театре.

Она известна своими ролями в фильмах «Курьер Кремля», «Дамы и гусары», а также в сериале «Папины дочки».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер депутат Госдумы, исследователь Артур Чилингаров. Ему было 84 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким политика.