Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

О ее смерти сообщили в Театре имени Вахтангова, которому она посвятила всю жизнь.
Фото: Кадр из к/ф «Курьер Кремля», реж. Борис Ниренбург, 1967 г.
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Умерла заслуженная артистка РФ Инна Алабина, ей было 84 года. О ее смерти сообщили в Театре имени Вахтангова, которому она посвятила всю жизнь.
«Скорбим вместе с близким, родными и поклонниками дарования Инны Алабиной», — отметили в пресс-служба театра», — отметили в Театре.
Она известна своими ролями в фильмах «Курьер Кремля», «Дамы и гусары», а также в сериале «Папины дочки».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер депутат Госдумы, исследователь Артур Чилингаров. Ему было 84 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким политика.
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