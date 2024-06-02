Уже этой ночью: чем опасен парад планет и как можно его увидеть

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 750 0

Парад планет можно будет наблюдать ночью 3 июня

Уже этой ночью: чем опасен парад планет и как можно его увидеть

Фото: www.globallookpress.com / nasa

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По мнению астрологов, уникальное явление способно спровоцировать немало бед.

Уже в понедельник, 3 июня, россиян ожидает зрелищное событие — парад планет. За час до восхода выстроятся шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. По мнению астрологов, это уникальное явление может привнести немало бед и проблем со здоровьем. Как именно оно отразится на людях — рассказало издание aif.ru.

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Что такое парад планет?

Несмотря на распространенное мнение, планеты из-за положения их орбит выстроиться в один ряд не могут. Поэтому парадом планет называют ситуацию, когда несколько планет сгруппировываются в пространственном конусе с углом 20-30 градусов, в вершине которого находится Солнце.

Когда можно увидеть парад планет?

Некоторые парады планет можно наблюдать неоднократно, другие же — лишь раз в жизни. К примеру, парад с пятью или шестью планетами может случиться раз в 20 лет. Именно такой случится в ближайший понедельник. Увидеть это явление можно будет за час до восхода. Но, вероятнее всего, удастся заприметить лишь две планеты: Сатурн и Марс. Остальные небесные тела будут засвечены. При этом в Москве специалисты советуют приступить к наблюдению примерно с трех часов ночи.

На самом деле наблюдать за этим явлением можно будет еще в течение нескольких дней после условной даты, поскольку планеты движутся медленно. Смотреть за этим событием стоит через бинокль.

Как парад планет повлияет на жизнь людей?

По мнению астрологов, уникальное явление способно спровоцировать различные природные катаклизмы и обострить межнациональные конфликты. К примеру, 2 февраля 1962 года после очередного парада планет случился Карибский кризис, который чуть не закончился ядерной катастрофой для всего мира. А парад планет, произошедший в 1989 году, по мнению астрологов, предзнаменовал распад СССР. Хотя это случилось лишь через два года.

Тем не менее считается, что парад планет все же негативно отражается на жизни людей. К примеру, он способен обострить межличностные отношения. Кроме того, если в день парада планет погода меняется, считается, что у метеозависимых людей ухудшается самочувствие. А если человек имеет ряд определенных заболеваний, то может обостриться психоэмоциональное состояние. Однако стоит отметить — наука еще пока не выявила влияние парада планет на организм.

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Уже этой ночью: чем опасен парад планет и как можно его увидеть

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