«Я подходил больше»: Петросян вспомнил, как отказал Гайдаю и не стал Шуриком

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 80 0

Петросян отказал Гайдаю и не сыграл Шурика в «Операции Ы»

«Я подходил больше»: Петросян вспомнил, как отказал Гайдаю и не стал Шуриком

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Юморист со временем, вероятно, пожалел о своем решении.

Юморист Евгений Петросян вспомнил, как в 19 лет отказался от предложения режиссера Леонида Гайдая сыграть Шурика в комедии «Операция Ы». Об этом он рассказал в эфире одной из программ на федеральном канале.

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше. Демьяненко был на десять лет старше (Александр Демьяненко в итоге сыграл Шурика в нескольких фильмах Гайдая — Прим. ред.). Но я сказал Гайдаю, что Шурик романтический герой, а меня больше интересует комедийный образ», — признался юморист.

Однако впоследствии Петросян понял, что упустил главную роль в культовом и знаковом фильме.

К слову, еще до предложения Гайдая карьера Петросяна, кажется, была предопределена. Так, в 13 лет он впервые вышел на сцену и прочел фельетон. И зал тогда смеялся. Это незабываемое ощущение, пережитое однажды, хотелось ему испытать снова и снова. Именно поэтому Петросяна манил комедийный жанр в кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую книгу Евгений Петросян пишет уже 27 лет.

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