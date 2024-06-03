«Я подходил больше»: Петросян вспомнил, как отказал Гайдаю и не стал Шуриком
Петросян отказал Гайдаю и не сыграл Шурика в «Операции Ы»
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Юморист со временем, вероятно, пожалел о своем решении.
Юморист Евгений Петросян вспомнил, как в 19 лет отказался от предложения режиссера Леонида Гайдая сыграть Шурика в комедии «Операция Ы». Об этом он рассказал в эфире одной из программ на федеральном канале.
«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше. Демьяненко был на десять лет старше (Александр Демьяненко в итоге сыграл Шурика в нескольких фильмах Гайдая — Прим. ред.). Но я сказал Гайдаю, что Шурик романтический герой, а меня больше интересует комедийный образ», — признался юморист.
Однако впоследствии Петросян понял, что упустил главную роль в культовом и знаковом фильме.
К слову, еще до предложения Гайдая карьера Петросяна, кажется, была предопределена. Так, в 13 лет он впервые вышел на сцену и прочел фельетон. И зал тогда смеялся. Это незабываемое ощущение, пережитое однажды, хотелось ему испытать снова и снова. Именно поэтому Петросяна манил комедийный жанр в кино.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую книгу Евгений Петросян пишет уже 27 лет.
Читайте также
78%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?