Леонардо Ди Каприо провел «дикую ночь» с британской телеведущей
Леонардо Ди Каприо провел ночь с британской телеведущей Джамой
Фото: www.globallookpress.com / DGP
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Актер, по сведениям зарубежной прессы, до сих пор состоит в серьезных отношениях моделью Витторией Черетти. Неужели он ей изменил?
Актер Леонардо Ди Каприо провел бурную ночь с ведущей британского реалити-шоу «Остров любви» Майи Джамы. О времяпрепровождении знаменитостей сообщил инсайдер изданию The Sun.
Их заметили в одном из лондонских отелей на вечеринке. Они так сильно шумели, что у других постояльцев пара вызвала недовольство.
«Это была дикая ночь, на которую жаловались другие гости», — рассказал источник изданию.
Оторвались на вечеринке по полной также певица Элли Голдинг и модель Эмили Ратаковски. Они все настолько расслабились на вечеринке, что даже руководству отеля пришлось вмешаться. И все бы ничего, но, по сведениям зарубежной прессы, Ди Каприо не одинок. Он встречается с моделью Витторией Черетти. В марте папарацци удалось запечатлеть модель с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце левой руки — так по католической традиции принято обозначать обручение. А сделано фото было в одной из закусочных Лос-Анджелеса, где парочка без всякого стеснения обнималась у всех на виду. Не исключено, что после бурной ночи с другой любовные отношения между Ди Каприо и Черетти останутся в прошлом.
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