Важное напоминание: какой штраф грозит желающим искупаться в неположенном месте

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Юрист Рудакова: штраф за купание в неположенном месте может составить 2 тысячи

Важное напоминание: какой штраф грозит желающим искупаться в неположенном месте

Фото: Артеменков Александр / ТАСС

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Сколько придется заплатить за нарушение правил?

Кодексом об административной ответственности РФ предусмотрен штраф для тех, кто будет купаться в неположенном месте. Он составляет от 500 до 50 тысяч рублей в зависимости от того, кто решил нарушить правила. Об этом рассказала юрист Елена Рудакова Газета.ру.

«Для физических лиц максимальный штраф составит две тысячи рублей, для должностных лиц — штраф до пяти тысяч рублей, для частных предпринимателей в случае обнаружения нарушения ждет штраф в десять тысяч рублей. Выше всего наказание будет для юридических лиц — штраф до 50 тысяч рублей», — объяснила она.

Купаться можно только на пляжах, которые утверждены приказом № 732 МЧС России. Среди них указаны как платные, так и общедоступные.

Кроме того, для тех, кто не умеет плавать, а также для детей должны быть созданы отдельные участки.

По словам юриста, владельцам пляжа необходимо информировать об опасности детей и отдыхающих, у которых есть хронические заболевания и отсутствуют навыки плавания, о сильных порывах ветра. В случае опасности следует предупреждать людей, показывая красный или черный флаг.

Рудакова отметила, что в целях обеспечения безопасности, возле водоема должен находиться специальный пост со спасателями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что врач-инфекционист Мария Рыбалко предупредила об опасности купания в запрещенных местах.

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Важное напоминание: какой штраф грозит желающим искупаться в неположенном месте

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