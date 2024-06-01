Смертельный заплыв: как не подхватить опасную инфекцию во время купания в водоемах

Врач-инфекционист Рыбалко: купание в запрещенных местах грозит заболеваниями
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Чем может грозить отдых на речке?
Купание в запрещенных местах может привести к ряду тяжелых инфекционных заболеваний, среди которых гепатит и церкариоз. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-инфекционист Мария Рыбалко.
«Самыми опасными резервуарами бактериально-паразитарных и грибковых заболеваний являются пресноводные (в отличие от морской воды не имеют соли и йода для обеззараживания воды) стоячие или слабопроточные водоемы с илистым растительным дном, обильными зарослями камыша, на которых можно наблюдать водоплавающих птиц (утки, гуси), иногда домашних животных (коровы, козы)», — объяснила инфекционист.
По мнению врача, помимо обычных вирусных и бактериальных кишечных инфекций, таких как вирус энтеровируса, инфекции ротавируса, вирусный гепатит А, сальмонеллез, шигеллез, церкариоз и некоторые возбудители могут быть особенно опасными.
Мария Рыбалко отметила, что профилактика заболеваний, передающихся через воду во время купания в водоемах, включает в себя следующие меры: строгий запрет на купание в местах, неофициально одобренных Роспотребнадзором или другими компетентными органами, обязательное тщательное принятие душа после купания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 30 тысяч британцев заразились ВИЧ и гепатитом С при переливании.
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